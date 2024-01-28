​Канселу: «Я очень зол, буду работать над собой»

Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Вильярреала» и это очень тяжело переживает не только наставник клуба Хави Эрнандес, но и португальский защитник Жоау Канселу. Один из голов «Вильярреала» явно на его совести, чего Канселу, профессионал до мозга костей, себе простить не может.

- Я очень зол на себя. Горжусь тем, что представляю клуб, но теперь надо работать и исправляться. Завтра будет новый день, я жду его, чтобы забыть сегодняшний, - цитирует слова Канселу клубный сайт «Барселоны».

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сыграет с «Осасуной».