​Хави: «Как фан «Барселоны», я не могу допустить такую ситуацию»

В субботу вечером каталонская «Барселона» потерпела очередную неудачу в испанском чемпионате, команда проиграла «Вильярреалу», после чего е главный тренер Хави Эрнандес объявил о том, что покинет клуб по истечении своего контракта. По его словам, он остается фаном клуба и принимает такое решение в том числе и через призму взгляда на ситуацию глазами болельщика - «кулера», именно так называют поклонников «Барселоны»:

- Как болельщик клуба, я не могу смириться с этой ситуацией, наблюдать ее. Решение принимаю в том числе и по этой причине, - заявил Хави на послематчевой пресс-конференции.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сыграет с «Осасуной».