​«Барселона» - самая пропускающая команда в 2024 году в топ-5 чемпионатов

Каталонская «Барселона» пропустила целых пять мячей от «Вильярреала» и возглавила сомнительный чарт команд, которые пропустили больше всех среди всех коллективов главных пяти чемпионатов Европы - и с участием всех турниров, в которых они были задействованы после начала года. У «Барселоны» пятнадцать пропущенных мячей, что на два больше, чем у «Севильи», а также итальянского «Фрозиноне» - у них по тринадцать пропущенных, не вызовов, естественно, а голов.

В следующем матче в рамках испанского чемпионата «Барселона» сыграет с «Осасуной». Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице.