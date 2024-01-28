Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави заверил, что контракт отработает до конца - других сюрпризов не предвидится

28 Января 2024 • 03:30 Комментировать

Объявивший о своем решении покинуть «Барселону» летом 2024 года, по истечении своего контракта, Хави Эрнандес, тем не менее, заверил, что досрочной отставки не будет - он твердо намерен, несмотря на отсутствие перспективы, отработать до конца свое соглашение.

- Я уверяю, что свой контракт отработаю до конца. Мы уже обсудили это с президентом клуба, - заявил наставник «Барселоны» на послематчевой пресс-конференции, в ходе которой и было объявлено о грядущем расставании.

Напомним, что Хави Эрнандес стал наставником «Барселоны» в ноябре 2021 года, ранее он отыграл в нем практически всю свою карьеру - с 1998 по 2015 год.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси» «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ
Спортивные новости
«Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Барселона Барселона
Вильярреал Вильярреал
3
5
1.35 6.00 8.00
Видео
Окончен
Мальорка Мальорка
Бетис Бетис
0
1
2.35 3.15 3.45
Видео
28.01.24 в 16:00
Сельта Сельта
Жирона Жирона
2.70 3.50 2.55
Видео
28.01.24 в 18:15
Кадис Кадис
Атлетик Б Атлетик Б
5.40 3.70 1.68
Видео
28.01.24 в 20:30
Севилья Севилья
Осасуна Осасуна
2.01 3.45 3.85
Видео
28.01.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия Валенсия
1.50 4.50 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
03:43 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Как фан «Барселоны», я не могу допустить такую ситуацию»
03:38 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» - самая пропускающая команда в 2024 году в топ-5 чемпионатов
03:30 · Испания. Ла Лига
​Хави заверил, что контракт отработает до конца - других сюрпризов не предвидится
03:25 · Испания. Ла Лига
Гюндоган впервые забил и сделал передачу в одном матче за «Барселону»
03:18 · Италия. Серия А
​Мотта прокомментировал будущую отставку Хави
03:15 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Хочу быть решением, а не обузой»
03:07 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Решение принял не сегодня»
02:58 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Я думаю о клубе»
02:53 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» пропустила пять мячей в домашнем матче чемпионата впервые с 1963 года
01:04 · Испания. Ла Лига
«Бетис» отстоял победный счёт в матче с «Мальоркой»
27 Января
23:34 · Испания. Ла Лига
Экс-арбитр: «Пенальти в ворота «Вильярреала» не было»
23:29 · Германия. Бундеслига
«Байер» арендовал форварда «Бетиса» Иглесиаса официально
23:24 · Испания. Ла Лига
Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» 2
23:12 · Испания. Ла Лига
Хави — о VAR: «Это позор!» 3
22:48 · Испания. Ла Лига
Де Йонг — о матче с «Вильярреалом»: Это полностью наша вина, мы верим в Хави 1
Все новости
Рекомендуем