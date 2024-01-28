​Хави заверил, что контракт отработает до конца - других сюрпризов не предвидится

Объявивший о своем решении покинуть «Барселону» летом 2024 года, по истечении своего контракта, Хави Эрнандес, тем не менее, заверил, что досрочной отставки не будет - он твердо намерен, несмотря на отсутствие перспективы, отработать до конца свое соглашение.

- Я уверяю, что свой контракт отработаю до конца. Мы уже обсудили это с президентом клуба, - заявил наставник «Барселоны» на послематчевой пресс-конференции, в ходе которой и было объявлено о грядущем расставании.

Напомним, что Хави Эрнандес стал наставником «Барселоны» в ноябре 2021 года, ранее он отыграл в нем практически всю свою карьеру - с 1998 по 2015 год.