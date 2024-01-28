Гюндоган впервые забил и сделал передачу в одном матче за «Барселону»

Выступающий за «Барселону» с прошлого лета немецкий полузащитник Илкай Гюндоган сделал все возможное для успеха клуба, он не только забил, но и сделал голевую передачу в очередном матче чемпионата для «Барселоны».

Увы, это не помогло каталонцам - они потерпели обидное поражение от «Вильярреала», после которого выяснилось, что наставник «Барсы» Хави Эрнандес засобирался в отставку. Между тем для Гюндогана, который провел свой 32-й матч за «Барселону», это был первый случай, когда ему удалось не только забить, но и сделать голевую передачу на партнера в одном и том же матче за свой новый клуб.