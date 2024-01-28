​Хави: «Хочу быть решением, а не обузой»

В двадцать втором туре испанского чемпионата очередную неудачу потерпела «Барселона», команда Хави Эрнандеса проиграла в домашнем матче «Вильярреалу», а наставник клуба, заметно недовольный судейством, после игры оповестил общественность о том, что покинет клуб по истечении контракта - то есть, уже летом. Свое решение Хави объяснил на пресс-конференции, сказав, что не хочет быть обузой:

- Я хочу быть решением, а не обузой, - заявил Хави после игры.

Напомним, что бывшая звезда клуба возглавила его в ноябре 2021 года, после провала другой экс-звезды «Барсы» - Рональда Кумана.