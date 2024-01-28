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​Хави: «Решение принял не сегодня»

28 Января 2024 • 03:07 Комментировать

После очередной неудачи каталонской «Барселоны» главный тренер клуба Хави Эрнандес неожиданно для многих объявил о том, что летом покинет его - по истечении контракта. Чуть позже появилась запись пресс-конференции, в которой он заявил о своем намерении и пояснил причины такого решения. Хави попытался заверить общественность, что это не спонтанное, а продуманное решение - он, по его словам, принял его еще несколькими днями ранее.

- Я думал над этим с некоторых пор. Решение было принято не сегодня, а несколько дней назад, - цитирует слова Хави пресс-служба команды.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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