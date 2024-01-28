​Хави: «Я думаю о клубе»

Каталонская «Барселона» потерпела громкую неудачу в очередном матче чемпионата Испании, после чего главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона. Он пояснил причины своего решения

- Я думал, это освободит игроков, позволит им чувствовать себя комфортнее. Снимет общее напряжение в клубе. Я думал о клубе, принимая решение, - заявил Хави на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Хави Эрнандес возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, он выиграл с клубом Суперкубок Испании и чемпионат - все это случилось в 2023 году.