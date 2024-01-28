​«Барселона» пропустила пять мячей в домашнем матче чемпионата впервые с 1963 года

Каталонская «Барселона» потерпела громкую неудачу в очередном матче чемпионата Испании, команда проиграла в домашних стенах (пусть и не на «Камп Ноу») «Вильярреалу», при этом пропустила пять мячей.

Как посчитали статистики испанского чемпионата, это был пятый раз, когда «Барселона» пропустила пять или более мячей в домашнем матче чемпионата Испании, но в последний раз это случилось в далеком 1963 году в игре с мадридским «Реалом».

Напомним, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона. Он тренирует его с ноября 2021 года.