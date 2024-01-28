«Бетис» отстоял победный счёт в матче с «Мальоркой»

В 22-м туре чемпионата Испании «Мальорка» играла против «Бетиса». Гости били по воротам не так часто, но добились успеха при том, что у соперника лишь одно попадание в створ из 11 попыток. В дебюте Абдон Пратс головой направил мяч в штангу. На 45-й минуте Серхи Альтимира стрельнул из-за штрафной и открыл счет - 0:1. Хозяева ближе к финальному свистку устроили штурм ворот, но все удары были не туда.

Севильцы поднялись на седьмое место, соперник - шестой с конца.