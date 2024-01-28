«Бетис» отстоял победный счёт в матче с «Мальоркой»

В 22-м туре чемпионата Испании «Мальорка» играла против «Бетиса». Гости били по воротам не так часто, но добились успеха при том, что у соперника лишь одно попадание в створ из 11 попыток. В дебюте Абдон Пратс головой направил мяч в штангу. На 45-й минуте Серхи Альтимира стрельнул из-за штрафной и открыл счет - 0:1. Хозяева ближе к финальному свистку устроили штурм ворот, но все удары были не туда.
Севильцы поднялись на седьмое место, соперник - шестой с конца.
Протокол игры
|45'Алтимира Серхи (0:1)
Райкович Предраг•Вальент Мартин58' (Родригес Даниэль I (58') •Раильо Антонио•Настасич Матия•Гонсалес Джованни•Лато Тони 75'80' (Коста Хауме (80') • 90'Ману Морланес79' (Льябрес Хавьер (79') •Саму Кошта36' (Маскарель Омар (36') •Дардер Серхи•Пратс Абдон•Ларин Кайл58' (Мурики Ведат (58')
Силва Руи• 79'Бельерин Эктор•Песселья Херман46' (Родри Родриго (46') •Папастатопулос Сократис•Абнер•Джонни•Алтимира Серхи•Энрике Луис IX84' (Круз Хуан (84') •Иско Аларкон•Диао Ассане46' (Висус Рикардо (46') •Фекир Набиль67' (Виллиан Жозе (67')
27 января. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
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