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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» отстоял победный счёт в матче с «Мальоркой»

28 Января 2024 • 01:04 Комментировать
Мальорка
0:1
Бетис
окончен

В 22-м туре чемпионата Испании «Мальорка» играла против «Бетиса». Гости били по воротам не так часто, но добились успеха при том, что у соперника лишь одно попадание в створ из 11 попыток. В дебюте Абдон Пратс головой направил мяч в штангу. На 45-й минуте Серхи Альтимира стрельнул из-за штрафной и открыл счет - 0:1. Хозяева ближе к финальному свистку устроили штурм ворот, но все удары были не туда.

Севильцы поднялись на седьмое место, соперник - шестой с конца.

Протокол игры  
Мальорка0:1Бетис
  45'Алтимира Серхи (0:1)
Райкович ПредрагВальент Мартин 58' (Родригес Даниэль I ( 58') Раильо АнтониоНастасич МатияГонсалес ДжованниЛато Тони  75' 80' (Коста Хауме ( 80'  90') Ману Морланес 79' (Льябрес Хавьер ( 79') Саму Кошта 36' (Маскарель Омар ( 36') Дардер СерхиПратс АбдонЛарин Кайл 58' (Мурики Ведат ( 58')
Запасные: Копете ХосеВидаль НачоГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеСанчес АнтониоДьедью АматКуэльяр Иван
Силва Руи  79'Бельерин ЭкторПесселья Херман 46' (Родри Родриго ( 46') Папастатопулос СократисАбнерДжонниАлтимира СерхиЭнрике Луис IX 84' (Круз Хуан ( 84') Иско АларконДиао Ассане 46' (Висус Рикардо ( 46') Фекир Набиль 67' (Виллиан Жозе ( 67')
Запасные: Плегесуэло ХавиМиранда ХуанБусто ПаблоФернандес КикеВьейтес Франсиско
27 января. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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