Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объявил об уходе из каталонского клуба после того, как закончится текущий сезон.

«Мы достигли точки невозврата. Пришло время перемен. Мы обсуждали это с правлением клуба и с президентом, мне пора уйти. 30 июня я покину клуб», - приводит слова тренера Фабрицио Романо в своей соцсети.

Напомним, вечером субботы «Барселона» проиграла дома «Вильярреалу», пропустив в самом финале встречи два гола при счёте 3:3.

После матча «Барса» остаётся на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги, в Лиге чемпионов каталонцы сыграют с «Наполи».