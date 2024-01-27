Экс-арбитр: «Пенальти в ворота «Вильярреала» не было»

Бывший арбитр и футбольный эксперт Марки Перес Бурруль прокомментировал спорный эпизод в матче «Барселоны» с «Вильярреалом».

В компенсированное время второго тайма мяч угодил в руку игроку «Вильярреала», и арбитр назначил пенальти, однако изменил свое решение после просмотра видеоповтора.

«Мяч попал в прижатую руку игрока Вильярреала и VAR правильно подсказал судье отменить взятие ворот», — приводит слова Бурруля телеграм-канал «Ла Ла Лига | Okko».

Игра 22-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» завершилась поражением каталонцев – 3:5.

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