Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на слова полузащитника команды Френки де Йонга, который поддержал тренера. Кроме того, испанский специалист прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Вильярреала».

Встреча 22-го тура Ла Лиги завершилась победой «Вильярреала» со счетом 5:3. После финального свистка де Йонг заявил, что это полностью вина футболистов, и команда продолжает верить в Хави.

— Я понимаю слова Френки де Йонга, но я самый ответственный за результат. Мы допускали ошибки, но этот пенальти определил ход игры. Даже четвертый судья сказал мне, что это чистый пенальти, — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

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