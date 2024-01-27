Хави — о VAR: «Это позор!»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес эмоционально отреагировал на решение арбитров не назначать пенальти в ворота «Вильярреала».

Во втором тайме мяч после прострела угодил в локоть игроку «Вильярреала» в своей штрафной площади, и главный арбитр моментально же указал на точку, но при этом сразу приложил руку к уху и, видимо, попросил у судей, сидящих на VAR, оценить эпизод. Спустя мгновение рефери побежал смотреть видеоповтор, после которого отменил одиннадцатиметровый удар.

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес оказался очень недоволен таким решением. Испанец подбежал к камере и дважды выкрикнул: «VAR — это позор».

Встреча 22-го тура чемпионата Испании завершилась гостевой победой «Вильярреала» над «Барселоной» со счетом 5:3.