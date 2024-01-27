Де Йонг — о матче с «Вильярреалом»: Это полностью наша вина, мы верим в Хави

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался после поражения от «Вильярреала» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Верим ли мы в Хави? Да, конечно, мы полностью верим в тренера. Наш тренерский штаб отлично делает свою работу. Это полностью наша вина. Мы делаем что-то не так. Это наша вина», — сказал де Йонг в эфире Okko Sport.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 44 зачетных балла после 21 сыгранного матча.

31 января «Барселона» встретится с «Осасуной». Перенесенная игра 20-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 21:00 по мск.