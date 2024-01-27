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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Френки де Йонг: «Нам очень легко забивали»

27 Января 2024 • 22:43 Комментировать (1)

В двадцать втором туре чемпионата Испании очередное поражение потерпела «Барселона», проигравшая со счетом 3:5 «Вильярреалу». Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг считает, что его команда слишком легко позволяла сопернику забивать.

- Это был не лучший наш матч, мы проигрывали, потом выигрывали, и проиграли в итоге. Мы должны изменить ситуацию, опытная команда не может дарить сопернику столько шансов. Нам очень легко забивали, - цитирует слова де Йонга официальный сайт клуба.

В следующем туре чемпионата «Барселоне» предстоит сразиться с «Осасуной», это случится в последний день января.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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Комментарии (1) Все комментарии
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pol-black
27 Января 2024 в 22:49
причём забивали из простых ситуаций и без сопротивления почти, с паникёрством в обороне. защитная линия, несмотря на присутствие Араухо, очень слаба. Канселу больше в атаке носится, Кунде привычно лажает, Кистенсен не спасает. беда, одним словом. Пике и то бы лучше справился.
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