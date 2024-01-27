​Френки де Йонг: «Нам очень легко забивали»

В двадцать втором туре чемпионата Испании очередное поражение потерпела «Барселона», проигравшая со счетом 3:5 «Вильярреалу». Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг считает, что его команда слишком легко позволяла сопернику забивать.

- Это был не лучший наш матч, мы проигрывали, потом выигрывали, и проиграли в итоге. Мы должны изменить ситуацию, опытная команда не может дарить сопернику столько шансов. Нам очень легко забивали, - цитирует слова де Йонга официальный сайт клуба.

В следующем туре чемпионата «Барселоне» предстоит сразиться с «Осасуной», это случится в последний день января.