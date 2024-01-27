«Барселона» впервые с 2020 года пропустила пять голов

Сегодня, 27 января, «Барселона» проиграла на своём поле «Вильярреалу» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостевой команды.

Стоит сказать, что каталонский клуб впервые пропустил пять мячей в свои ворота под руководством Хави Эрнандеса. Последний раз «Барселона» вынимала из сетки минимум пять мячей в 2020 году, когда разгромно проиграла на «Камп Ноу» мюнхенской «Баварии» (2:8) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

После 21 матча «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 44 набранных очка.