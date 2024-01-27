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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала»

27 Января 2024 • 22:36 Комментировать (9)
Барселона
3:5
Вильярреал

В 22-м туре чемпионата Испании «Барселона» принимала «Вильярреал» и потеряла очки. Гости продемонстрировали невероятную реализацию редких моментов. Херард Морено уже в дебюте отправил мяч в сетку каталонцев, но из офсайда. В середине тайма тот же автор еще одного гола, и снова вне игры, правда, сейчас уже не всё так очевидно. В конце тайма Морено забил в третий раз, и уже по правилам. После прострела Александра Сорлота он в касание поразил левый нижний угол. После перерыва провал Жоау Канселу, Илиас Ахомач убежал к воротам, оставил ни с чем голкипера и забил - 0:2. Только в последней трети игры «Барселона» начала забивать. Илкай Гюндоган идеально стрельнул с радиуса штрафной  в левый угол ворот. Тут же Морено должен был заработать пенальти, но свисток в другую сторону. Ферран Торрес в ответ пробил рядом со штангой. Затем Гюндоган вложил мяч в ногу Педри, а тот сравнял счет. После подачи со штрафного Рональд Араухо сделал счет 3:2, затем мяч переписали как автогол. Витор Роке нанес два удара подряд, а забили соперники. Гонсалу Гуэдеш получил пространство и стрельнул в левый угол ворот - 3:3. На 90-й минуте Гюндоган пробил в руку соперника - пенальти, но видеоассистенты подсказали арбитру, что он ошибся. Отменили стандарт. На девятой добавленной минуте гости вовсе вырвали победу, Сорлот заслужил этот гол - 3:4. До свистка и в пятый раз мяч оказался в сетке ворот хозяев У гостей шесть ударов и пять голов, плюс два отмененных взятия ворот.

«Барселона» идет третьей и проигрывает 10 очков лидирующему «Реалу». «Субмарина» - 14-я.

Протокол игры  
Барселона3:5Вильярреал
  41'Морено Херард (0:1)
  54'Ахомач Илиас (0:2)
(1:2) Гюндоган Илкай60'  
(2:2) Педри68'  
(3:2) Эрик-Бертран Байи71'  
  84'Гуэдеш Гонсалу (3:3)
  

90' Сорлот Александр (3:4)

90' (3:5)

Пенья ИньякиКунде ЖюльАраухо Рональд  89'Кристенсен Андреас 46' (Педри ( 46') Форт Эктор 46' (Канселу Жоау ( 46') Гюндоган ИлкайРомеу Ориоль  33' 46' (Кубарси Пау ( 46') Де Йонг ФренкиЯмаль ЛаминЛевандовски Роберт  68' 77' (Роке Витор ( 77') Фелиш Жоау 58' (Торрес Ферран ( 58')
Запасные: Касадо МаркАстралага АндерГиу МаркКочен ДиегоЛопес Фермин
Йоргенсен ФилипФемения Кико 78' (Моралес Луис ( 78') Эрик-Бертран Байи  68'Куэнка Хорхе  90'Морено Альберто 71' (Манди Аисса ( 71') Ахомач Илиас 58' (Гуэдеш Гонсалу ( 58') Комесанья СантиКоклен ФрансисБаэна Алехандро  16' 71' (Капу Этьен ( 71') Морено Херард 78' (Москера Йерсон ( 78'  89') Сорлот Александр
Запасные: Альварес ИкерАльтимира АдриаТригерос Мануэль
27 января. Стадион "Олимпийский стадион Льюиса Компаниса".

 

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Комментарии (9) Все комментарии
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Bartimeus
27 Января 2024 в 23:19
Очки Барса будет терять еще, не лучше ли старперов со скамейки выпускать, а наигрывать тех, кто будет в следующем сезоне играть. Конечно, можно доиграться и пролететь мимо зоны ЛЧ, баски вон тоже неплохо прут, но толк есть. Ромеу вообще не выпускать, Леву на последние пол часа, давать отдых Гюндогану.
Bartimeus
27 Января 2024 в 23:11
Худшая Барса с сезона 2007-08. Казалось бы, состав неплохой, но команды нет. И вина в этом Хави. Каждый матч одна и та же шляпа.
Можно сетовать на реализацию. Даже при невнятной игре создается прилично, но класса нет это реализовать. Нужен тренер, кто раскроет молодежь в полной мере. А слабая реализация, это похоже возвраточка за прошлый сезон, когда соперник много создавал в матчах с Барсой, но забивал изредка.
cabo verde
27 Января 2024 в 22:56
зато команда "перспективная" пффф
мне кажется или хави сейчас на уровне с тен хагом
всё валится из рук
ну бывает
не всем быть гвардиолой
San13
27 Января 2024 в 22:49
Мне вот интересно, этого грёбаного вратаря кто-нибудь научит кричать Я и забирать мяч себе или нет? Уже гола 3-4 как под копирку. Штегена очень сильно не хватает.
По матчу, Феран как обычно гавно, Роке дерьмище, взаимодействие слабое, мысли тоже особо не наблюдается.
Единственный кто радует это Ямаль, даже не верится что ему 16 лет. Не укатали бы парня до травм как Педри.
Пенальти не было сто пудов. Я бы даже засчитал наверно отменённый гол в ворота Барсы, особо там ничего не было, разве что на Кунде фолили.
pol-black
27 Января 2024 в 22:45
Пенья всё-таки не Тер Штеген. такие мячи, как последние два, немец бы спас. по игре. всё же дело не в игроках, а в чём то другом. может, в мотивации, в настрое. смогли же переломить игру, и жаль, что не продолжили, не увеличили отрыв. рано Барса успокаивается, ведя в счёте. раньше тоже такое было, и часто приводило такое успокоение к потере очков. не учит Хави уроки, не гонит команду вперёд. рано садиться в оборону, имея мяч в активе. да ещё с такой отвратной обороной. много пропускает команда, оборона с вратарём не тянут.
первый тайм вообще отвратным получился. во втором показали уровень хорошей команды. подводники не теряли надежду, атаковали и получили результат.
момент с пенальти спорный. руку конечно игрок никуда бы уже не убрал. но всё же площадь тела рука увеличила. сложный момент. но нужно было забивать с игры, моменты были. тот же Роке мог бы забить, если бы пробил получше.
Хави не справляется, нужно это признать. сезон доработает, а там нужно звать другого специалиста.
SpsGod
27 Января 2024 в 22:44
Вот так вот, всю карьеру строишь вокруг себя и становишься легендой как футболист, а как тренер посредственный, порти впечатление.
Добро пожаловать, Юрген?
Правда думаю для Юргена понадобятся средства для построения новой системы, а хватит ли. Тем не менее надо хвататься за этот шанс.
InterSan
27 Января 2024 в 22:42
Клопп в Барсу не пойдет.
Sparrow88
27 Января 2024 в 22:41
Не, ну это похороны, ребята, что это за жесть... Всё идёт к тому, что это будет худший сезон команды в 21-ом веке.
gresnik
27 Января 2024 в 22:39
Хачи (с)Мы играли лучше и моментов было больше в разы , НО виноват мяч он круглый, а мы думали будет квадратный и газон почему то тоже зеленый ,а не фиолетовый и игроки соперника почему то били по нашим воротам.
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