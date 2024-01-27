«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала»

В 22-м туре чемпионата Испании «Барселона» принимала «Вильярреал» и потеряла очки. Гости продемонстрировали невероятную реализацию редких моментов. Херард Морено уже в дебюте отправил мяч в сетку каталонцев, но из офсайда. В середине тайма тот же автор еще одного гола, и снова вне игры, правда, сейчас уже не всё так очевидно. В конце тайма Морено забил в третий раз, и уже по правилам. После прострела Александра Сорлота он в касание поразил левый нижний угол. После перерыва провал Жоау Канселу, Илиас Ахомач убежал к воротам, оставил ни с чем голкипера и забил - 0:2. Только в последней трети игры «Барселона» начала забивать. Илкай Гюндоган идеально стрельнул с радиуса штрафной в левый угол ворот. Тут же Морено должен был заработать пенальти, но свисток в другую сторону. Ферран Торрес в ответ пробил рядом со штангой. Затем Гюндоган вложил мяч в ногу Педри, а тот сравнял счет. После подачи со штрафного Рональд Араухо сделал счет 3:2, затем мяч переписали как автогол. Витор Роке нанес два удара подряд, а забили соперники. Гонсалу Гуэдеш получил пространство и стрельнул в левый угол ворот - 3:3. На 90-й минуте Гюндоган пробил в руку соперника - пенальти, но видеоассистенты подсказали арбитру, что он ошибся. Отменили стандарт. На девятой добавленной минуте гости вовсе вырвали победу, Сорлот заслужил этот гол - 3:4. До свистка и в пятый раз мяч оказался в сетке ворот хозяев У гостей шесть ударов и пять голов, плюс два отмененных взятия ворот.
«Барселона» идет третьей и проигрывает 10 очков лидирующему «Реалу». «Субмарина» - 14-я.
|41'Морено Херард (0:1)
|54'Ахомач Илиас (0:2)
|(1:2) Гюндоган Илкай60'
|(2:2) Педри68'
|(3:2) Эрик-Бертран Байи71'
|84'Гуэдеш Гонсалу (3:3)
90' Сорлот Александр (3:4)
90' (3:5)
Можно сетовать на реализацию. Даже при невнятной игре создается прилично, но класса нет это реализовать. Нужен тренер, кто раскроет молодежь в полной мере. А слабая реализация, это похоже возвраточка за прошлый сезон, когда соперник много создавал в матчах с Барсой, но забивал изредка.
мне кажется или хави сейчас на уровне с тен хагом
всё валится из рук
ну бывает
не всем быть гвардиолой
По матчу, Феран как обычно гавно, Роке дерьмище, взаимодействие слабое, мысли тоже особо не наблюдается.
Единственный кто радует это Ямаль, даже не верится что ему 16 лет. Не укатали бы парня до травм как Педри.
Пенальти не было сто пудов. Я бы даже засчитал наверно отменённый гол в ворота Барсы, особо там ничего не было, разве что на Кунде фолили.
первый тайм вообще отвратным получился. во втором показали уровень хорошей команды. подводники не теряли надежду, атаковали и получили результат.
момент с пенальти спорный. руку конечно игрок никуда бы уже не убрал. но всё же площадь тела рука увеличила. сложный момент. но нужно было забивать с игры, моменты были. тот же Роке мог бы забить, если бы пробил получше.
Хави не справляется, нужно это признать. сезон доработает, а там нужно звать другого специалиста.
Добро пожаловать, Юрген?
Правда думаю для Юргена понадобятся средства для построения новой системы, а хватит ли. Тем не менее надо хвататься за этот шанс.
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