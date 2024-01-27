«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала»

В 22-м туре чемпионата Испании «Барселона» принимала «Вильярреал» и потеряла очки. Гости продемонстрировали невероятную реализацию редких моментов. Херард Морено уже в дебюте отправил мяч в сетку каталонцев, но из офсайда. В середине тайма тот же автор еще одного гола, и снова вне игры, правда, сейчас уже не всё так очевидно. В конце тайма Морено забил в третий раз, и уже по правилам. После прострела Александра Сорлота он в касание поразил левый нижний угол. После перерыва провал Жоау Канселу, Илиас Ахомач убежал к воротам, оставил ни с чем голкипера и забил - 0:2. Только в последней трети игры «Барселона» начала забивать. Илкай Гюндоган идеально стрельнул с радиуса штрафной в левый угол ворот. Тут же Морено должен был заработать пенальти, но свисток в другую сторону. Ферран Торрес в ответ пробил рядом со штангой. Затем Гюндоган вложил мяч в ногу Педри, а тот сравнял счет. После подачи со штрафного Рональд Араухо сделал счет 3:2, затем мяч переписали как автогол. Витор Роке нанес два удара подряд, а забили соперники. Гонсалу Гуэдеш получил пространство и стрельнул в левый угол ворот - 3:3. На 90-й минуте Гюндоган пробил в руку соперника - пенальти, но видеоассистенты подсказали арбитру, что он ошибся. Отменили стандарт. На девятой добавленной минуте гости вовсе вырвали победу, Сорлот заслужил этот гол - 3:4. До свистка и в пятый раз мяч оказался в сетке ворот хозяев У гостей шесть ударов и пять голов, плюс два отмененных взятия ворот.

«Барселона» идет третьей и проигрывает 10 очков лидирующему «Реалу». «Субмарина» - 14-я.