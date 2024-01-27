Анчелотти назвал главное оружие «Реала» в игре с «Лас-Пальмасом»

Мадридскому «Реалу» вечером субботы удалось увезти домой победу с Канарских островов. Со счётом 2:1 «сливочные» обыграли местный «Лас-Пальмас» в рамках Ла Лиги.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти особенно похвалил своих запасных игроков после матча.

«Наше оружие – это мотивированные игроки на скамейке запасных. Выходя на поле, они вносят большой вклад в игру. И когда я смотрю на запасных «Реала», вижу много возможностей поменять ход матча», - делится словами Анчелотти Marca.

Победа позволила «Реалу» набрать 54 балла и снова опередить «Жирону» в чемпионской гонке. Теперь каталонцы после 21 тура отстают от «королевского клуба» на два очка.