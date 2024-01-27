«Барселона» — лидер Ла Лиги по ударам в штангу

«Барселона» чаще всех команд испанского чемпионата попадает в каркас ворот.

В текущем сезоне Ла Лиги каталонский клуб провел уже 20 матчей, в которых футболисты команды умудрились 13 раз попасть в штангу. Стоит сказать, что «Барселона» является лидером чемпионата по данному показателю.

На данный момент «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в копилке 44 зачетных балла.

В эти минуты подопечные Хави Эрнандеса принимают на своем поле «Вильярреал» в матче 22-го тура Ла Лиги. За всеми событиями игры можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.