В «Барселоне» прояснили травму Роберто

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто испытывает проблемы с ахилловым сухожилием, рассказали подробнее в пресс-службе «сине-гранатовых». Вернётся в строй опытный игрок каталонцев примерно через две недели.

Напомним, что сегодня вечером «Барса» встречается с «Вильярреалом» в рамках испанской Ла Лиги. Помимо Роберто, встречу пропускают ещё шесть игроков «блауграны». С их списком можно ознакомиться здесь.

Ранее в «Барселоне» рассказали о тяжести травмы Алехандро Бальде.

Текстовая трансляция матча «Барселона» - «Вильярреал» доступна на нашем портале. Игра стартовала считаные минуты назад.