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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» прояснили травму Роберто

27 Января 2024 • 20:44 Комментировать

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто испытывает проблемы с ахилловым сухожилием, рассказали подробнее в пресс-службе «сине-гранатовых». Вернётся в строй опытный игрок каталонцев примерно через две недели.

Напомним, что сегодня вечером «Барса» встречается с «Вильярреалом» в рамках испанской Ла Лиги. Помимо Роберто, встречу пропускают ещё шесть игроков «блауграны». С их списком можно ознакомиться здесь.

Ранее в «Барселоне» рассказали о тяжести травмы Алехандро Бальде.

Текстовая трансляция матча «Барселона» - «Вильярреал» доступна на нашем портале. Игра стартовала считаные минуты назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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