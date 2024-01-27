Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер впервые появился на поле в матче чемпионата Испании.

Сегодня, 27 января, «сливочные» одолели на выезде «Лас-Пальмас» в рамках 22-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

18-летний Гюлер не попал в стартовый состав своей команды, однако вышел на поле на 81-й минуте. Это появление стало для игрока первым в рамках Ла Лиги.

Напомним, турецкий хавбек присоединился к «Реалу» прошлым летом, но первую часть сезона пропустил из-за травм.

Отметим, что Гюлер уже дебютировал за «сливочных», но это произошло в матче Кубка Испании.

Всего на счету полузащитника три выхода на поле в текущем сезоне и пока ни одного результативного действия.