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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» вернул лидерство после сложной волевой победы над «Лас-Пальмасом»

27 Января 2024 • 20:20 Комментировать
Лас-Пальмас
1:2
Реал Мадрид
окончен

В 22-м туре чемпионата Испании «Реал» гостил у неуступчивого «Лас-Пальмаса», и дебютанты дали бой лидеру. Серхи Кардона едва не заработал пенальти в середине первого тайма, но все же нет свистка. Максимо Перроне ворвался в штрафную и с разворота целился с ближний угол - сэйв вратаря. Сандро Рамирес по правому краю прорвался к воротам и доставил мяч к рамке, а Хави Муньос эффектно сыграл на опережение - 1:0. Первый момент у «Реала» только на 58-й минуте, когда Дани Карвахаль замкнул навес на дальнюю штангу, но гол отменили - вне игры. После мягкой передачи в штрафную от Эдоардо Камавинга Винисиус Жуниор вколотил мяч в дальнюю девятку - 1:1. В концовке после подачи Тони Крооса Орельен Тчуамени с линии вратарской головой переправил мяч в сетку - 1:2.

«Лас-Пальмас» делит восьмое место, а «Реал» в который раз отобрал лидерство у «Жироны».

Протокол игры  
Лас-Пальмас1:2Реал Мадрид
(1:0) Муньос Хави53'  
  65'Винисиус Жуниор (1:1)
  84'Тчуамени Орельен (1:2)
Вальес АльвароПарк Марвин 69' (Луаодис Энзо ( 69') Суарес АлехандроМармол МикаКардона СерхиМунир Эль-Хаддади 78' (Кардона Марк ( 78') Муньос Хави  82' 89' (Каба Сори ( 89') Перроне МаксимоРодригес Кирьян  55'Молейро Альберто 69' (Херцог Хуанма ( 69') Рамирес Сандро 78' (Пехиньо Франсиско ( 78')
Запасные: Эррера КристианСинкгравен ДэйлиГонсалес ФабиоАарон ЭскандельГонсалес ИньякиГоррин Алехандро
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоНачо ФернандесГарсия Франсиско IIIКамавинга Эдуардо 81' (Гюлер Арда ( 81') Себальос Дани 59' (Вальверде Федерико ( 59') Кроос ТониДиас Браим 59' (Хоселу Санмартин ( 59') Родриго  5' 81' (Тчуамени Орельен ( 81') Винисиус Жуниор 90' (Менди Ферлан ( 90')
Запасные: Васкес ЛукасКаньисарес ЛукасМодрич ЛукаАррисабалага Кепа
27 января. Стадион "Гран Канария".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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