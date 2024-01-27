«Реал» вернул лидерство после сложной волевой победы над «Лас-Пальмасом»

В 22-м туре чемпионата Испании «Реал» гостил у неуступчивого «Лас-Пальмаса», и дебютанты дали бой лидеру. Серхи Кардона едва не заработал пенальти в середине первого тайма, но все же нет свистка. Максимо Перроне ворвался в штрафную и с разворота целился с ближний угол - сэйв вратаря. Сандро Рамирес по правому краю прорвался к воротам и доставил мяч к рамке, а Хави Муньос эффектно сыграл на опережение - 1:0. Первый момент у «Реала» только на 58-й минуте, когда Дани Карвахаль замкнул навес на дальнюю штангу, но гол отменили - вне игры. После мягкой передачи в штрафную от Эдоардо Камавинга Винисиус Жуниор вколотил мяч в дальнюю девятку - 1:1. В концовке после подачи Тони Крооса Орельен Тчуамени с линии вратарской головой переправил мяч в сетку - 1:2.

«Лас-Пальмас» делит восьмое место, а «Реал» в который раз отобрал лидерство у «Жироны».