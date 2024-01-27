Хави: «Пришло время отреагировать»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился комментарием перед началом матча с «Вильярреалом».

— Пришло время отреагировать, показать, что мы хотим успешно выступать в этой лиге. Мы возвращаемся домой после ужасного с точки зрения календаря месяца, — сказал Хави в предматчевом интервью.

Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» состоится сегодня, 27 января. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:30 по столичному времени. Не пропустите прямую трансляцию игры, которую портал LiveResult проведет в текстовом формате.