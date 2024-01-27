Семь игроков «Барселоны» пропустят матч с «Вильярреалом»

Сегодня, 27 января, «Барселона» примет на своём поле «Вильярреал» в рамках 22-го тура чемпионата Испании.

В этой встрече каталонскому клубу не смогут помочь сразу семь футболистов, которые на данный момент находятся в лазарете. Речь идёт о Серхи Роберто, Алехандро Бальде, Рафинье Диасе, Иньиго Мартинесе, Маркосе Алонсо, Марк-Андре тер Штегене и Гави.

Матч «Барселона» - «Вильярреал» должен стартовать в 20:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Барселона» одолела «Вильярреал» со счётом 4:3.