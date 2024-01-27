Стало известно, когда Ракитич отправится в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, хорватский хавбек уже рассказал своим партнерам по команде о предстоящем уходе. По данным источника, в течение текущих выходных дней Ракитич пройдет медицинское обследование, а в понедельник отправится в Саудовскую Аравию для завершения сделки.

Ранее сообщалось, что 35-летний Ракитич подпишет двухлетнее трудовое соглашение с «Аль-Шабабом».

В текущем сезоне футболист провел 27 матчей, в которых два раза поразил ворота соперников и сделал четыре голевые передачи.