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Стало известно, когда Ракитич отправится в Саудовскую Аравию

27 Января 2024 • 19:26 Комментировать
Севилья
...
Осасуна
1 2.10 X 3.30 2 3.65
28.01 20:30

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, хорватский хавбек уже рассказал своим партнерам по команде о предстоящем уходе. По данным источника, в течение текущих выходных дней Ракитич пройдет медицинское обследование, а в понедельник отправится в Саудовскую Аравию для завершения сделки.

Ранее сообщалось, что 35-летний Ракитич подпишет двухлетнее трудовое соглашение с «Аль-Шабабом».

В текущем сезоне футболист провел 27 матчей, в которых два раза поразил ворота соперников и сделал четыре голевые передачи.

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Севилья Иван Ракитич Аль-Шабаб Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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