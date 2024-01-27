​Левандовски и Фелиш – в основе «Барселоны» на матч против «Вильярреала»

В субботу вечером «Барселона» будет принимать «Вильярреал» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Наставник каталонской команды Хави решил включить в стартовый состав команды таких игроков:

Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Форт, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Ямаль, Фелиш, Левандовски.

Матч испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.