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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски и Фелиш – в основе «Барселоны» на матч против «Вильярреала»

27 Января 2024 • 19:21 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
1 1.35 X 6.00 2 8.00
Через 0 ч. 19 мин.

В субботу вечером «Барселона» будет принимать «Вильярреал» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Наставник каталонской команды Хави решил включить в стартовый состав команды таких игроков:

Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Форт, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Ямаль, Фелиш, Левандовски.

Матч испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Барселона

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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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