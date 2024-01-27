Полузащитник «Юргордена» Лукас Бергвалл в ближайшее время может стать новым игроком «Барселоны».

Журналист Джанлуиджи Лонгари утверждает, что каталонский клуб увеличил свое предыдущее предложение по 17-летнему хавбеку, которое составляло четыре миллиона евро. По данным источника, «Барселона» готова выложить за Бергвалла семь миллионов евро плюс бонусы. Сообщается, что сделка близится к завершению.

Сегодня, 27 января, «Барселона» примет на своем поле «Вильярреал» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Начало встречи запланировано на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию матча.