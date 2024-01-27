Представитель Захаряна – о травме Арсена: «Это не новое повреждение»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна заявил, что его субботняя травма в игре против «Райо Вальекано» не столь свежа как кажется. Повреждение Арсен получил ещё довольно давно.

«Это не новоприобретенная травма. У него она уже была, а сейчас только усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда будет понятно, сколько займет восстановление», - говорит Голубин «Спорт-Экспрессу». Он добавил, что травмировал лодыжку Арсен ещё пару матчей назад.

«Гадать не надо - нужно пройти медосмотр и курс восстановления», - отметил Голубин.

Ранее о повреждении российского футболиста высказались в клубе.