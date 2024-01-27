«Реал Сосьедад» потерял защитника из-за травмы

Центральный защитник «Реал Сосьедада» Рубен Ле Норманн получил травму в минувшем матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано».

Испанский футболист получил повреждение в самом конце встречи и был заменен на Хона Оласагасти.

Ранее сообщалось, что в первом тайме российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян покинул поле, держась за голеностоп.

Матч 22-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» - «Райо Вальекано» завершился ничейным результатом – 0:0.

На данный момент команда Иманоля Альгуасиля занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 36 очков после 22 сыгранных матчей.