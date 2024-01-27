Раскрыт срок будущего контракта Ракитича с «Аль-Шабабом»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич в ближайшее время станет новым игроком саудовского «Аль-Шабаба».

По информации журналиста Николо Скиры, 35-летний хавбек подпишет с «Аль-Шабабом» двухлетний трудовой договор. Отмечается, что трансфер должен быть оформлен до 30 января.

В нынешнем сезоне Ракитич принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет четыре голевых паса.

Действующий трудовой договор Ракитича с «Севильей» рассчитан до конца текущего сезона. Согласно данным портала Transfermark, стоимость хорватского футболиста составляет четыре миллиона евро.