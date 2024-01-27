«Барселона» ищет замену Бальде

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде получил травму и может больше не сыграть в текущем сезоне.

Как сообщает Barca Universal, каталонский клуб уже начал поиски нового защитника. Стоит отметить, что у «Барселоны» могли бы возникнуть проблемы с заявкой новичка из-за финансовой ситуации, однако Ла Лига допускает трансфер, если травмированный футболист пропустит минимум четыре месяца. Таким образом, «сине-гранатовые» могут приобрести или арендовать защитника.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка в 20 матчах.