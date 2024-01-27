«Реал Сосьедад» не смог забить «Райо Вальекано» и потерял Захаряна

В 22-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Райо Вальекано». Первая половина встречи прошла без моментов, а Арсен Захарян, получив травму, был заменен на 29-й минуте. После перерыва соперники снова удивили отсутствием атак с реально опасным завершением. У басков было семь ударов по воротам за 90 минут, а вот соперник пробил только две попытки открыть счет.

«Реал Сосьедад» идет на шестом месте, соперник - 13-й.