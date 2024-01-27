Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» не смог забить «Райо Вальекано» и потерял Захаряна

27 Января 2024 • 18:00 Комментировать
Реал Сосьедад
0:0
Райо Вальекано

В 22-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Райо Вальекано». Первая половина встречи прошла без моментов, а Арсен Захарян, получив травму, был заменен на 29-й минуте. После перерыва соперники снова удивили отсутствием атак с реально опасным завершением. У басков было семь ударов по воротам за 90 минут, а вот соперник пробил только две попытки открыть счет.

«Реал Сосьедад» идет на шестом месте, соперник - 13-й.

Протокол игры 
Реал Сосьедад0:0Райо Вальекано
Ремиро Алехандро  Субельдия Игор   62' (Оярсабаль Микель (   62' Ле Норман Робен   83' (Оласагасти Хон (   83' Пачеко Хон   90'  Арамбуру Джон  Захарян Арсен   29' (Браис Мендес (   29' Туррьентес Беньят  Субименди Мартин  Галан Хави   70'  Умар Садик   62' (Бекер Шеральдо (   62' Андре Силва   62' (Урко Гонсалес (   62')
Запасные: Одриосола Альваро  Марреро Унаи  Марин Пабло  Фрага Айтор  Джон Мартин Висенте  Магунаселая Хон  Руперес Иньяки
Димитриевски Столе  Балью Иван   19'  Эрнандес Аридане  Лежён Флорьян  Эспино Альфонсо  Паласон Иси   71' (Де Фрутос Хорхе (   71' Лопес Унаи   57'  Валентин Оскар  Чаваррия Пеп  Камелло Серхио   72' (Перес Кике (   72' Трехо Оскар   7'   55' (Нтекья Ранди (   55'   85')
Запасные: Паскуаль Мартин  Посо Хосе  Мумин Абдул  Карденас Дани  Рауль де Томас  Фалькао Радамель  Ратиу Андрей
 27 января. Стадион "Реале Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Райо Вальекано

Новости по матчу

Сегодня, 27 Января
18:38
Представитель Захаряна – о травме Арсена: «Это не новое повреждение»
18:28
«Реал Сосьедад» потерял защитника из-за травмы
18:00
«Реал Сосьедад» не смог забить «Райо Вальекано» и потерял Захаряна
17:41
​В «Реал Сосьедаде» высказались о травме Захаряна
16:37
Захарян получил травму в матче за «Реал Сосьедад»
15:21
Захарян – в основе «Реал Сосьедада» на матч против «Райо Вальекано»
02:02
Реал Сосьедад - Райо Вальекано: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:19
Проверенный прогноз и ставка на матч Реал Сосьедад – Райо Вальекано чемпионата Испании – 27 января 2024
24 Января
18:29
Каряка: «Скоро Захарян забьёт первый гол в Испании»
18:20
Клуб Захаряна усилился защитником «Атлетико»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси» «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели За счёт чего «Байер» стал главным претендентом на победу в Бундеслиге ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Райо Вальекано Райо Вальекано
0
0
1.67 3.65 5.60
Видео
Перерыв
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
0
6.60 4.70 1.46
Видео
27.01.24 в 20:30
Барселона Барселона
Вильярреал Вильярреал
1.32 6.00 8.00
Видео
27.01.24 в 23:00
Мальорка Мальорка
Бетис Бетис
2.50 3.20 2.95
Видео
28.01.24 в 16:00
Сельта Сельта
Жирона Жирона
2.70 3.50 2.55
Видео
28.01.24 в 18:15
Кадис Кадис
Атлетик Б Атлетик Б
5.40 3.70 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Января
18:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к подписанию шведского хавбека слухи
18:38 · Испания. Ла Лига
Представитель Захаряна – о травме Арсена: «Это не новое повреждение»
18:28 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» потерял защитника из-за травмы
18:18 · Испания. Ла Лига
Раскрыт срок будущего контракта Ракитича с «Аль-Шабабом»
18:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» ищет замену Бальде
18:00 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» не смог забить «Райо Вальекано» и потерял Захаряна
17:45 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
17:41 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» высказались о травме Захаряна
17:36 · Испания. Ла Лига
Ещё один топ-игрок едет в Саудовскую Аравию
17:18 · Англия. Премьер-лига
Брайтвайт может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ слухи
17:09 · Россия. Премьер-лига
​Бывший капитан «Реал Сосьедада» хочет увидеть Карпина в Ла Лиге
16:58 · Россия. Премьер-лига
​Экс-капитан «Реал Сосьедада» вспомнил об игровых качествах Карпина
16:37 · Испания. Ла Лига
Захарян получил травму в матче за «Реал Сосьедад»
16:30 · Испания. Ла Лига
​Без Беллингема: «Реал» объявил состав на игру против «Лас-Пальмаса»
15:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона»: Бальде нужна операция
Все новости
Рекомендуем