«Реал Сосьедад» не смог забить «Райо Вальекано» и потерял Захаряна

В 22-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Райо Вальекано». Первая половина встречи прошла без моментов, а Арсен Захарян, получив травму, был заменен на 29-й минуте. После перерыва соперники снова удивили отсутствием атак с реально опасным завершением. У басков было семь ударов по воротам за 90 минут, а вот соперник пробил только две попытки открыть счет.
«Реал Сосьедад» идет на шестом месте, соперник - 13-й.
Протокол игры
Ремиро Алехандро • Субельдия Игор 62' ( Оярсабаль Микель ( 62') • Ле Норман Робен 83' ( Оласагасти Хон ( 83') • Пачеко Хон • 90'Арамбуру Джон • Захарян Арсен 29' ( Браис Мендес ( 29') • Туррьентес Беньят • Субименди Мартин • Галан Хави • 70'Умар Садик 62' ( Бекер Шеральдо ( 62') • Андре Силва 62' ( Урко Гонсалес ( 62')
Запасные: Одриосола Альваро • Марреро Унаи • Марин Пабло • Фрага Айтор • Джон Мартин Висенте • Магунаселая Хон • Руперес Иньяки
Димитриевски Столе • Балью Иван • 19'Эрнандес Аридане • Лежён Флорьян • Эспино Альфонсо • Паласон Иси 71' ( Де Фрутос Хорхе ( 71') • Лопес Унаи • 57'Валентин Оскар • Чаваррия Пеп • Камелло Серхио 72' ( Перес Кике ( 72') • Трехо Оскар 7' 55' ( Нтекья Ранди ( 55' ) 85'
Запасные: Паскуаль Мартин • Посо Хосе • Мумин Абдул • Карденас Дани • Рауль де Томас • Фалькао Радамель • Ратиу Андрей
27 января. Стадион "Реале Арена".
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