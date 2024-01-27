​В «Реал Сосьедаде» высказались о травме Захаряна

В субботу «Реал Сосьедад» проводит домашний матч чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Уже по ходу первого тайма российскому полузащитнику Арсену Захаряну понадобилась замена – 20-летний игрок получил травму. В пресс-службе «Реал Сосьедада» дали комментарий на этот счёт.

«Захаряна пришлось заменить из-за растяжения левой лодыжки», - ответ представителя «Реал Сосьедада» приводит Sport24.

Арсен Захарян поучаствовал в 24 матчах «Реал Сосьедада» после летнего трансфера из московского «Динамо». В этих матчах россиянин записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.