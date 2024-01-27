Ещё один топ-игрок едет в Саудовскую Аравию

Полузащитник Иван Ракитич покидает «Севилью». Как сообщает Relevo, 35-летний хорват в ближайшее время пополнит состав команды «Аль-Шабаб» в Саудовской Аравии.

Стоит сказать, что за последние годы в саудовскую лигу отправились многие известные в Европе футболисты. За клубы Саудовской Аравии играют Криштиану Роналду, Карим Бензема, Садио Мане, Роберто Фирмино и другие топ-игроки.

Иван Ракитич в Европе поиграл за «Базель», «Шальке», «Севилью» и «Барселону». Теперь опытный хорватский полузащитник попробует себя на Ближнем Востоке, где получит новый опыт.