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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян получил травму в матче за «Реал Сосьедад»

27 Января 2024 • 16:37 Комментировать
Реал Сосьедад
0:0
Райо Вальекано
1 1.67 X 3.70 2 5.90
2-й тайм

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил травму в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано».

На 28-й минуте 20-летний хавбек завалился на газон и не смог продолжить игру. Вероятно, Захарян оступился или получил болезненный удар в одном из эпизодов, потому что держался за голеностоп. Отметим, что футболист смог самостоятельно покинуть поле, но снять бутсы ему помогли медицинские сотрудники клуба.

Вместо Захаряна на замену вышел Браис Мендес. Стоит сказать, что когда россиянин покидал поле, то болельщики «Реал Сосьедада» активно поддержали его аплодисментами.

Встреча 22-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Райо Вальекано» продолжается в эти минуты. На данный момент счет в игре не открыт.

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