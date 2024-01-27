​Без Беллингема: «Реал» объявил состав на игру против «Лас-Пальмаса»

В субботу «Реал» проведёт гостевой матч против «Лас-Пальмаса» в чемпионате Испании. Наставник мадридской команды Карло Анчелотти решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия, Себальос, Камавинга, Кроос, Винисиус Жуниор, Родриго, Браим Диас.

Отметим, что в заявку «Реала» не попал Джуд Беллингем – англичанин дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.

Матч «Лас-Пальмас» - «Реал» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции.