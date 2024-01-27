«Барселона»: Бальде нужна операция

Защитник Алехандро Бальде на днях получил травму в кубковом матче «Барселоны» против «Атлетика». Каталонский клуб сообщил, что у 20-летнего футболиста выявили травму сухожилия. В ближайшие дни Бальде перенесёт операцию. Хирургическое вмешательство пройдёт в Финляндии.

«Барселона» не называет сроков восстановления игрока и лишь обещает поделиться новостями после того, как операция завершится.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что при проведении операции Бальде может пропустить остаток сезона.

В сезоне 2023/2024 Алехандро Бальде провёл 28 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.