Захарян – в основе «Реал Сосьедада» на матч против «Райо Вальекано»

В субботу в одном из матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Райо Вальекано». Российский полузащитник Арсен Захарян попал в стартовый состав «Сосьедада». 20-летний футболист выйдет на поле с первых минут и будет стараться себя проявить.

В «Реал Сосьедад» Захарян перебрался из московского «Динамо» в летнее трансферное окно. С тех пор полузащитник провёл 23 официальных матча, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что «Реал Сосьедад» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.