Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян – в основе «Реал Сосьедада» на матч против «Райо Вальекано»

27 Января 2024 • 15:21 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Райо Вальекано
1 1.67 X 3.70 2 5.90
Через 0 ч. 29 мин.

В субботу в одном из матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Райо Вальекано». Российский полузащитник Арсен Захарян попал в стартовый состав «Сосьедада». 20-летний футболист выйдет на поле с первых минут и будет стараться себя проявить.

В «Реал Сосьедад» Захарян перебрался из московского «Динамо» в летнее трансферное окно. С тех пор полузащитник провёл 23 официальных матча, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что «Реал Сосьедад» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

Новости по матчу

Сегодня, 27 Января
02:02
Реал Сосьедад - Райо Вальекано: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:19
Проверенный прогноз и ставка на матч Реал Сосьедад – Райо Вальекано чемпионата Испании – 27 января 2024
26 Января
02:40
«Бавария» обозначила испанского полузащитника в качестве приоритетной цели на лето
24 Января
18:29
Каряка: «Скоро Захарян забьёт первый гол в Испании»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси» «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели За счёт чего «Байер» стал главным претендентом на победу в Бундеслиге ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.01.24 в 16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.67 3.65 5.60
Видео
27.01.24 в 18:15
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Реал Мадрид Реал Мадрид
6.60 4.70 1.46
Видео
27.01.24 в 20:30
Барселона Барселона
Вильярреал Вильярреал
1.32 6.00 8.00
Видео
27.01.24 в 23:00
Мальорка Мальорка
Бетис Бетис
2.50 3.20 2.95
Видео
28.01.24 в 16:00
Сельта Сельта
Жирона Жирона
2.70 3.50 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Января
15:21 · Испания. Ла Лига
Захарян – в основе «Реал Сосьедада» на матч против «Райо Вальекано»
14:57 · Испания. Ла Лига
​Уткин дал прогноз на матч «Барселоны»
09:36 · Испания. Ла Лига
Вилья: «Морату критиковали несправедливо»
04:27 · Испания. Ла Лига
Роберто Мартинес: «Фелиш очень предан «Барселоне», он не похож на арендованного игрока»
04:05 · Испания. Ла Лига
Тренер «Лас-Пальмаса» – о дисквалификации Беллингема: «В «Реале» никогда не ищут оправданий»
03:40 · Испания. Ла Лига
Хави: «В «Барселоне» часто начинают ценить людей только после их ухода»
03:28 · Испания. Ла Лига
Скалони назвал топ-тренера, которого считает своим ориентиром
01:48 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» – вторая худшая команда в истории Ла Лиги по набранным очкам после 22 туров
01:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла капитана из-за травмы
00:59 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» была разгромлена «Алавесом»
00:55 · Италия. Серия А
«Атлетико» принял решение по Мойзе Кину
00:26 · Испания. Ла Лига
Бывший скаут «Барселоны»: «С Хави обходятся несправедливо»
00:06 · Италия. Серия А
Аллегри высказался о возможном переходе Мойзе Кина в «Атлетико»
26 Января
23:53 · Испания. Ла Лига
Вермирен: «Никогда не сталкивался с такой атмосферой, как на стадионе «Атлетико»
23:05 · Испания. Ла Лига
Скалони: «Однажды я буду тренировать в Испании»
Все новости
Рекомендуем