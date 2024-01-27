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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Уткин дал прогноз на матч «Барселоны»

27 Января 2024 • 14:57 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
1 1.35 X 6.00 2 8.00
Через 4 ч. 58 мин.

В субботу вечером в испанской Ла Лиге пройдёт матч между «Барселоной» и «Вильярреалом». Своим прогнозом на эту встречу поделился известный журналист Василий Уткин.

«Я думал, что «Барселона» сыграет с «Бетисом» «Тотал меньше» в прошлом туре, а получилось 4:2 в пользу «Барселоны». Это говорит о том, что Суперкубок «Барселона» уже перенесла. А у «Вильярреала» нет совсем обороны как класса… Поэтому я думаю, что нужно взять победу «Барселоны» с форой (-1,5)» - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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