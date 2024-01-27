​Уткин дал прогноз на матч «Барселоны»

В субботу вечером в испанской Ла Лиге пройдёт матч между «Барселоной» и «Вильярреалом». Своим прогнозом на эту встречу поделился известный журналист Василий Уткин.

«Я думал, что «Барселона» сыграет с «Бетисом» «Тотал меньше» в прошлом туре, а получилось 4:2 в пользу «Барселоны». Это говорит о том, что Суперкубок «Барселона» уже перенесла. А у «Вильярреала» нет совсем обороны как класса… Поэтому я думаю, что нужно взять победу «Барселоны» с форой (-1,5)» - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.