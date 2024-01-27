Роберто Мартинес: «Фелиш очень предан «Барселоне», он не похож на арендованного игрока»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался в поддержку Жоау Фелиша.

Арендованный у мадридского «Атлетико» форвард часто подвергается критике за нестабильную игру в «Барселоне». Португалец ярко провёл первые матчи за «сине-гранатовых», после чего его результативность резко пошла на спад.

«Как тренер, я очень ценю Фелиша. Он вполне мог опустить руки, ведь попал в трудную ситуацию.

Я не понимаю такого пристального внимания к его персоне. Жоау выступает за «Барселону» на правах аренды, в сентябре и октябре он показывал игру высочайшего уровня. Он выглядит счастливым, предан клубу, и поэтому даже не похож на арендованного игрока», – сказал в интервью Diario Sport Роберто Мартинес.