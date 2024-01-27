Тренер «Лас-Пальмаса» – о дисквалификации Беллингема: «В «Реале» никогда не ищут оправданий»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента считает, что мадридский «Реал» не будет жаловаться на отсутствие Джуда Беллингема.

Субботняя встреча «Лас-Пальмаса» с «Реалом» стартует в 18:15 по московскому времени. «Сливочные» будут вынуждены обходиться без своего лучшего бомбардира Джуда Беллингема – он дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.

«Отсутствие Беллингема? «Реал» известен тем, что не ищет оправданий в подобных ситуациях», – приводит Madrid Xtra слова Пимьенты из предматчевого интервью.

Джуд Беллингем записал на свой счёт 14 забитых мячей в 18 матчах за мадридцев в текущем розыгрыше Ла Лиги.