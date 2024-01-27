Хави: «В «Барселоне» часто начинают ценить людей только после их ухода»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес призывает проявить больше терпения к людям, работающим в клубе.

Жертвой игровых проблем «сине-гранатовых» может стать сам Хави, чьё будущее в клубе всё чаще подвергается сомнениям.

«Мы в этом клубе привыкли начинать ценить людей лишь после их ухода. Эрнесто Вальверде, Рональд Куман, Жорди Альба, Серхио Бускетс – их разносили, когда они были здесь, а теперь их труд ценят.

Давайте ценить то, что имеем. Я работаю в лучшем клубе мира, я здесь счастлив. Историческая ошибка «Барселоны» в том, что здесь всё начинает обретает ценность тогда, когда уже поздно», – приводит Sport слова Хави.