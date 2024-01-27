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Скалони назвал топ-тренера, которого считает своим ориентиром

27 Января 2024 • 03:28 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Мадрид
1 7.40 X 4.80 2 1.45
Через 13 ч. 42 мин.

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, работа каких тренеров его восхищает.

В декабре 2022 года специалист прославил своё имя, приведя сборную Аргентины к первому с 1986 года триумфу на чемпионате мира.

45-летний наставник признался, что симпатизирует многим тренерам, но особенно впечатлён способностями Карло Анчелотти, возглавляющего мадридский «Реал»: «Мне нравятся многие тренеры, и в их числе, например, Хосеп Гвардиола, Роберто де Дзерби, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти, Диего Симеоне. Также, разумеется, я не могу не упомянуть Карло Анчелотти – он олицетворяет собой то, каким тренером я хочу быть», – заявил в интервью Marca Скалони.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Аргентины Лучано Спаллетти Хосеп Гвардиола Симоне Индзаги Диего Симеоне Лионель Скалони Роберто де Дзерби ещё теги

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