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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» – вторая худшая команда в истории Ла Лиги по набранным очкам после 22 туров

27 Января 2024 • 01:48 Комментировать
Альмерия
0:3
Алавес

«Альмерия» показывает ужасающие результаты в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

В пятницу коллектив Гаиски Гаритано уступил в родных стенах «Алавесу» (0:3). На счету «Альмерии» всего шесть набранных очков после 22 туров – второй худший показатель в истории Ла Лиги, докладывает Opta. Только хихонский «Спортинг» образца сезона-1997/98 выдал ещё более удручающий результат на данной дистанции – три очка.

Примечательно также, что нынешняя «Альмерия» (шесть ничьих и 16 поражений) – вторая после всё того же «Спортинга»-1997/98 (три ничьи и 19 поражений) команда, ни разу не победившая в Ла Лиге после 22 туров.

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