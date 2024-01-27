«Альмерия» – вторая худшая команда в истории Ла Лиги по набранным очкам после 22 туров

«Альмерия» показывает ужасающие результаты в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

В пятницу коллектив Гаиски Гаритано уступил в родных стенах «Алавесу» (0:3). На счету «Альмерии» всего шесть набранных очков после 22 туров – второй худший показатель в истории Ла Лиги, докладывает Opta. Только хихонский «Спортинг» образца сезона-1997/98 выдал ещё более удручающий результат на данной дистанции – три очка.

Примечательно также, что нынешняя «Альмерия» (шесть ничьих и 16 поражений) – вторая после всё того же «Спортинга»-1997/98 (три ничьи и 19 поражений) команда, ни разу не победившая в Ла Лиге после 22 туров.