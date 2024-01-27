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«Барселона» потеряла капитана из-за травмы

27 Января 2024 • 01:06 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
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Через 19 ч. 3 мин.

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто не поможет команде в ближайших матчах.

31-летний футболист, способный сыграть в полузащите и на фланге обороны, не сыграет в предстоящем поединке против «Вильярреала» (27 января), докладывает Sport. По информации источника, испанец проведёт в лазарете около двух недель из-за мышечных проблем. Таким образом, капитан «сине-гранатовых», судя по всему, также не сможет принять участие во встречах с «Осасуной» (31 января) и «Алавесом» (3 февраля).

В нынешней кампании Серхи Роберты отыграл 14 матчей за «Барселону», отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто

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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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