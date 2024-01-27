«Альмерия» была разгромлена «Алавесом»

Главный аутсайдер Ла Лиги, «Альмерия», после 0:0 с «Жироной» и 2:3 с «Реалом» крайне неудачно сыграл против «Алавеса», хотя прилично превзошел противника во всем, кроме голевых ударов. Уже на 10-й минуте ставка гостей на контратаки сработала превосходно, быстрый выпад замкнул Сэмюэль Омородион. В начале второго тайма он же получил по ногам в штрафной - пенальти. Луис Риоха с точки развел мяч и голкипера по углам. В концовке точку поставил Омородион - дубль и 0:3 на табло.

«Алавес» поднялся на экватор таблицы, а противник - безнадежно последний.