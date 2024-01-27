«Альмерия» была разгромлена «Алавесом»

Главный аутсайдер Ла Лиги, «Альмерия», после 0:0 с «Жироной» и 2:3 с «Реалом» крайне неудачно сыграл против «Алавеса», хотя прилично превзошел противника во всем, кроме голевых ударов. Уже на 10-й минуте ставка гостей на контратаки сработала превосходно, быстрый выпад замкнул Сэмюэль Омородион. В начале второго тайма он же получил по ногам в штрафной - пенальти. Луис Риоха с точки развел мяч и голкипера по углам. В концовке точку поставил Омородион - дубль и 0:3 на табло.
«Алавес» поднялся на экватор таблицы, а противник - безнадежно последний.
Протокол игры
|10'Омородион Сэмюэль (0:1)
|52'Риоха Луис (0:2)
|88'Омородион Сэмюэль (0:3)
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Монтес Сесар•Брандарис Хуан•Акиеме Серхио56' (Сентельес Алехандро (56') •Лопи Дион•Гонсалес Эдгар 45'56' (Мелеро Гонсало (56') •Аррибас Серхио79' (Ромеро Лука (79') •Робертоне Лукас•Эмбарба Адриан75' (Лазаро (75') •Баптистао Лео56' (Марко Милованович I (56')
Сивера Антонио•Горосабел Андони 3'78' (Теналья Науэль (78') •Марин Рафа•Дуарте Рубен•Хави Лопеc•Гевара Андер• 79'Бланко Антонио•Гуриди Хон62' (Бенавидес Карлос (62') •Висенте Карлос89' (Симеоне Джулиано (89') •Омородион Сэмюэль89' (Парада Виктор (89') •Риоха Луис77' (Сола Алекс (77')
26 января. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
Бан пользователя