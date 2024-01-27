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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» была разгромлена «Алавесом»

27 Января 2024 • 00:59 Комментировать
Альмерия
0:3
Алавес
окончен

Главный аутсайдер Ла Лиги, «Альмерия», после 0:0 с «Жироной» и 2:3 с «Реалом» крайне неудачно сыграл против «Алавеса», хотя прилично превзошел противника во всем, кроме голевых ударов. Уже на 10-й минуте ставка гостей на контратаки сработала превосходно, быстрый выпад замкнул Сэмюэль Омородион. В начале второго тайма он же получил по ногам в штрафной - пенальти. Луис Риоха с точки развел мяч и голкипера по углам. В концовке точку поставил Омородион - дубль и 0:3 на табло.

«Алавес» поднялся на экватор таблицы, а противник - безнадежно последний.

Протокол игры  
Альмерия0:3Алавес
  10'Омородион Сэмюэль (0:1)
  52'Риоха Луис (0:2)
  88'Омородион Сэмюэль (0:3)
Максимиану ЛуишПубиль МаркМонтес СесарБрандарис ХуанАкиеме Серхио 56' (Сентельес Алехандро ( 56') Лопи ДионГонсалес Эдгар  45' 56' (Мелеро Гонсало ( 56') Аррибас Серхио 79' (Ромеро Лука ( 79') Робертоне ЛукасЭмбарба Адриан 75' (Лазаро ( 75') Баптистао Лео 56' (Марко Милованович I ( 56')
Запасные: Мартинес ФернардоКаики Да СилваРадованович АлександарПосо АлехандроШвидерски МартинМариньо ДиегоБаба Иддрису
Сивера АнтониоГоросабел Андони  3' 78' (Теналья Науэль ( 78') Марин РафаДуарте РубенХави ЛопеcГевара Андер  79'Бланко АнтониоГуриди Хон 62' (Бенавидес Карлос ( 62') Висенте Карлос 89' (Симеоне Джулиано ( 89') Омородион Сэмюэль 89' (Парада Виктор ( 89') Риоха Луис 77' (Сола Алекс ( 77')
Запасные: Реббах АбдеррахманКике ГарсияХаджи ЯнисРодригес АдрианМараш НиколаАлькаин ЧеберМендес Томас
26 января. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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