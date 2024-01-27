Бывший скаут «Барселоны»: «С Хави обходятся несправедливо»

Бывший скаут «Барселоны» Хесус Касас считает несправедливым давление, оказываемое на Хави Эрнандеса.

Нынешний рулевой «сине-гранатовых», по многочисленным слухам, может быть уволен в связи с неудачными результатами в текущем сезоне. «Барселона» занимает третью строчку в Ла Лиге. Недавно команда вылетела из Кубка Испании, уступив «Атлетику», а чуть раньше проиграла мадридскому «Реалу» в финале Суперкубка.

«Я считаю, что с Хави обходятся несправедливо. Нужно учитывать финансовые трудности и огромное количество молодых игроков в составе.

Мы должны быть терпеливы с такими ребятами, как Ямаль, Фермин, Педри, Бальде. Нужно верить в них, даже если придётся обходиться без трофеев на протяжении сезон-двух», – цитирует BarcaTimes Касаса, ныне возглавляющего сборную Ирака.