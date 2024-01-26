Скалони: «Однажды я буду тренировать в Испании»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признался, что намерен поработать в Испании в будущем.

Действующий контракт специалиста рассчитан до конца 2026 года. На старте тренерской карьеры Скалони был ассистентом Хорхе Сампаоли в «Севилье», а в бытность игроком выступал за испанские «Депортиво», «Расинг» и «Мальорку».

«Тренировать в Испании? Да, это есть в моих планах. Всему своё время, но работа в Испании – моя цель. Испания – мой второй дом, я хорошо знаю местный футбол, мне нравится жить в этой замечательной стране. Кроме того, я всегда говорил, что готов протянуть руку помощи «Депору», если это понадобится», – приводит Barca Universal слова Скалони, приведшего сборную Аргентины к триумфу на ЧМ-2022.