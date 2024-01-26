«Барселона» претендует на защитника «Лас-Пальмаса»

Левый защитник «Лас-Пальмаса» Серхи Кардона попал в сферу интересов «Барселоны».

Контракт 24-летнего футболиста истекает по окончании текущего сезона, и представители различных клубов из ведущих европейских лиг уже обращались к агенту латераля. По информации инсайдера Фабрицио Романо, среди интересующихся фигурирует и «Барселона», внимательно следящая за ситуацией. В декабре сообщалось о возможном переходе игрока в «Атлетико».

В активе Серхи Кардоны одна результативная передача в 20 матчах за «Лас-Пальмас» в текущем розыгрыше Ла Лиги. Стоимость испанца, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 3 млн евро.